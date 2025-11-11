Despliegan operativo para hallar a adulto mayor extraviado en Penonomé

Panamá- Un hombre de 55 años fue reportado como desaparecido la tarde de ayer, por lo que sus familiares notificaron la situación al Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), cuyo personal inició un operativo de búsqueda desde primeras horas de la mañana de hoy.

Alexander Guardado, director regional del Sinaproc en Coclé, indicó que el hombre padece una condición de salud (esquizofrenia), por lo que sus familiares se mantienen angustiados ante su ausencia.

Agregó que la última vez que el señor fue visto se encontraba en el área de Miraflores, vía al corregimiento de El Coco, en el distrito de Penonomé.

Familiares y residentes de la zona se han sumado a las labores de búsqueda que realizan 15 unidades del Sinaproc. Además, señaló Guardado, "se está utilizando un dron" para abarcar una mayor cantidad de terreno en menor tiempo.

Guardado solicitó a la ciudadanía que tiene familiares que padecen enfermedades mentales, no dejarlos salir solo ni sin sus medicamentos.