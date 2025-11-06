Detención provisional para acusado de mortal ataque a cuchilladas en Donoso

Panamá- A José Vidal Gil Alveo, de 22 años de edad, se le aplicó la medida cautelar de detención provisional en medio de un proceso legal que se sigue por la muerte de un hombre en las montañas de Donoso, en la Costa Abajo de Colón.

El hecho de violencia ocurrió el 23 de octubre de 2022 en la comunidad de El Carmen, corregimiento de Guásimo (Donoso), donde, de acuerdo con la investigación judicial, Gil Alveo atacó con un arma blanca a Alcibíades Figueroa, causándole la muerte.

Después del hecho, no se había logrado dar con su paradero hasta que el 27 de octubre de este año, se concretó su captura, luego de que figurara en la lista de los 'Más Buscados'.

Ahora, el detenido enfrenta cargo el delito de homicidio doloso agravado en un caso judicial que es atendido por la Sección Especializada en Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala.

En la audiencia de solicitudes múltiples, la Fiscalía también logró que el Tribunal de Garantías legalizara la aprehensión y diera por presentada la formulación de la imputación en su contra.

Tanto las autoridades como los pobladores de Donoso han manifestado su preocupación por el ingreso de bebidas alcohólicas y drogas en las comunidades campesinas, donde muchos jóvenes son víctimas de este flagelo social que afecta gravemente a la región.



