Sucesos - 11/11/25 - 02:58 PM

Día de esparcimiento termina en luto: joven fallece ahogado en Casa Mar

Todo ocurrió pasadas las 6:00 de la tarde de ayer, cuando muchos visitantes ya se habían retirado de la playa. Poco antes, Julián Cen, de 25 años, se introdujo al agua y no salió.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Lo que debía ser un día de esparcimiento se convirtió en tragedia para una familia que perdió a un ser querido en el área de playa Casa Mar, ubicada en el distrito de San Carlos, provincia de Panamá Oeste.

Todo ocurrió pasadas las 6:00 de la tarde de ayer, cuando muchos visitantes ya se habían retirado de la playa. Poco antes, Julián Cen, de 25 años, de nacionalidad china, se introdujo al agua y no salió. Al darse cuenta, sus familiares comenzaron a buscarlo y lo ubicaron en el agua, por lo que se apresuraron a sacarlo a la orilla del mar.

Familiares y paramédicos del Sistema Único de Manejo de Emergencias le brindaron primeros auxilios, pero lamentablemente el joven tuvo que ser declarado muerto aproximadamente a las 6:38 de la tarde.

 

 

 

