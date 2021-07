Director del Minsa de la comarca responde a la denuncia por agresión física

El actual director del Ministerio de Salud en la comarca Ngäbe Buglé, Enilson Miranda Acosta, brindo declaraciones por la querella que se le impuso, por presunta agresión física contra su esposa Eunice Licea Núñez.

Esta denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía Adjunta de la provincia de Veraguas, por supuesta violencia doméstica.

Eunice informó que ha sido agredida por su pareja en reiteradas ocasiones y mostró fotografías de las lesiones que ha sufrido, además, la situación de maltrato se ha registrado por mucho tiempo, en el sector del Uvito en la provincia de Veraguas, donde mantienen la residencia que habitaban ambos. y escenario de las agresiones y hasta de haber sido quemada con agua caliente en su pierna.

Esta ciudadana de origen cubana, pero nacionalizada panameña, dijo "es la primera vez que pongo en conocimiento lo sucedido, por muchos años me había callado, pero ya creo que no debo callarme más. Tengo nueve años de estar casada con él y de estar sufriendo. Tengo un niño de nueve años con él y está muy dañado psicológicamente” acotó.

Además, recalcó que estuvo casi cinco años encerrada porque su pareja no la dejaba salir y decidió salir huyendo de su casa, esto luego que el querellado intentara quitarle la vida.

En declaraciones a este medio, Enilson afirmó que no desea exponer a su esposa y tampoco hacer un escándalo en las redes, sin embargo, al ver lo que trasciende en los medios habló del tema.

"El día 18 de abril se fue de la casa y no fue hasta el 9 de mayo que le solicité ver a mi hijo. En el últmo mes de junio dos personas me abordaron y me citaron al boulevar de Santiago, ellos decían ser abogados de ella y me asegurabann que tenían el poder y autorización por parte de ella, pero me solicitaban 20 mil dólares, dinero que en ese momento yo no tenía".

Recalca: "Me dejó consternado, tuvimos dificultades y le había pedido una separación por la vía legal, pero ella nunca accedió y me sorprendió que ellos me estuvieran tratando en un lugar público. Posterior le pedí un tiempo. La razón que me dicen es que ella se había ido de la casa y que necesitaba 20 mil dólares. De no acceder a ese dinero publicarían fotos videos y que lo enviarían a las redes, que ellos podían hacer creer de que era violencia doméstica y como está la situación me iría mal, exponiendo mi situación e ideoneidad".

Enilson detalla que si iban por la vía legal le tocaría pagar más de 60 mil dólares, así que le dijeron que le convenía dar todo en efectivo. Luego de eso le bajaron a 12 mil y 9 mil finalmente, y al estar tan insistente él procedió a presentar la denuncia al Ministerio Público el 30 de junio.

"En realidad quiero aclarar que me queda mucho que decir de las opiniones que ha dicho a los medios. Sobre la quemadura que dice que fue en febrero y ella dice que se tuvo que ir huyendo en el mes de marzo, sin embargo, en la denuncia que interpone en MP, el anuncio de mayor agresión fue el 2 mayo, entonces no hay coherencia, incluso día en el que no se encontraba en mi casa. Como dejó dicho el día que ella se fue era el 18 de abril. Debo aclarar, las lesiones de la piel, si bien cierto son reales, pero la del cuello, un médico conocedor sabe que no es de golpes, es un ras que le salió, tomó la foto y la usa como tema de violencia. También tiene unas lesiones en el antebrazo y un medico conocedor la cuenta que fue por una canalización en el Chicho Fábrega. Y la quemadura en la pierna es producto de un accidente por estar matando un pollo y se le derramó, si se le hubiese tirado se habría diseminado en el cuerpo", menciona.

El actual director del Ministerio de Salud en la comarca Ngäbe Buglé dijo que la custodia del niño de 9 años, producto de su relación la tiene ella, además, cuestionó a su pareja por argumentar en la denuncia, que salió huyendo de la casa, sin embargo, le llama la atención que se llevó muchas cosas de la casa, en un momento que él cree no se tiene tiempo para hacerlo.

Cuestiona que el día de mayor incidente en marzo, porqué presentó hasta el 2 de julio la querella, posterior a que él no accedió a pagar el monto que le pedían. Así mismo dijo le recrimina que subió esto a redes sociales el 28 de junio, posterior al realizar el retiro de su auto y enterarse que estaba chocado, producto de un accidente.

"Incluso ante el Ministerio Público, cuando fuimos a su casa, ella me dice que ahora me va ha hacer daño, una amenaza frente al MP. Si fuera una madre como ella dice, porque la denuncia que interpone ante el MP lo hace solicitando 50 mil dólares, pero no quiero exponer la vida ante estos medios. Le solicito tener cuidado porque tenemos un hijo de por medio, quería hacer una aclaración, pero todo lo que suceda se a través de un medio legal. No quiero privilegios por ser médico, pero tampoco quiero prejuicios por ser un hombre, tampoco por ser un indio", sentenció.

Sobre este caso, la Fiscal Adjunta de Atención Primaria de Veraguas decidió prohibirle a la pareja de la joven y actual funcionario del Minsa, acercarse al domicilio común o donde se encuentre la víctima, lugar de trabajo, estudio o mantener comunicación por redes sociales o medios tecnológicos.

También se ordenó protección policial a la víctima, mientras se mantenga en circunstancias de peligro.

En el documento de protección a la víctima emitido por el Ministerio Público se advierte al presunto agresor que de incumplir con las medidas se le abrirá un nuevo proceso penal de quebrantamiento de medidas de protección.