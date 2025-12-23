Disparo accidental en San Miguelito deja una adolescente hospitalizada
La adolescente se encontraba junto con otro menor que manipulaba un arma de fuego y esta se le detonó.
Panamá- Una menor de 17 años tuvo que ser intervenida quirúrgicamente de emergencia luego de que fue balada en el abdomen la noche de ayer, mientras se encontraba en el sector de Las 600, Amelia Denis de Icaza, en San Miguelito.
Se informó que la adolescente se encontraba junto con otro menor que manipulaba un arma de fuego y esta se le detonó. Una bala alcanzó a la joven en el abdomen, por lo que tuvo que ser trasladada rápidamente a un hospital para salvar su vida.
Afortunadamente, la menor no murió y se encuentra hospitalizada en condición estable.
Sobre el otro menor involucrado, se informó que no fue aprehendido, ya que se mantiene solo como sospechoso.