23/12/25

Engaño descarado: camión con madera teca transportaba alijo de drogas

Las tucas eran transportadas en un camión volquete, el cual, tras un perfilamiento efectuado por unidades antinarcóticos de la entidad, fue revisado.

 

Por: Redacción Web

Panamá- Dos hombres fueron sorprendidos por unidades fronterizas en el puesto de control de Bayano, en Panamá Este, mientras transportaban 220 paquetes de presunta droga, ocultos entre tucas de madera tipo teca.

Según detalló el Servicio Nacional de Frontera (Senafront), las tucas eran transportadas en un camión volquete, el cual, tras un perfilamiento efectuado por unidades antinarcóticos de la entidad, fue revisado. Inicialmente, la madera parecía normal, pero había 4 tucas diferentes que llamaron su atención. Al ser analizadas con detenimiento, los fronterizos se percataron de que estas estaban alteradas.

Se coordinó con la Fiscalía de Drogas y, durante la diligencia de allanamiento, se descubrió que tenían una especie de tapa que intentaron ocultar con barro. Al abrirlas, encontraron el alijo de drogas en su interior, por lo cual el conductor del volquete y el hombre que lo acompañaba quedaron detenidos.

En medio de la diligencia, también se allanó la cabina del camión y se requisó a los sospechosos, ubicando dos teléfonos celulares y un cartuchito transparente que contenía hierba seca que se presume era marihuana.

Una vez concluyó la diligencia, los sospechosos, la droga y demás indicios quedaron a órdenes de la Fiscalía de Drogas para la judicialización del caso.

 

