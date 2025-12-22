Sucesos - 22/12/25 - 03:21 PM

Buscan a pescador desaparecido en Chiriquí después de salir a faenar

Un conocido de Herrera, indicó que le prestó su lancha para que fuera a faenar al mar, pero al día siguiente, cuando fue a recogerlo, este no apareció.

 

Panamá- El señor Rigoberto Herrera Marín desapareció desde el pasado sábado 20 de diciembre en la comunidad de Brisas del Mar, corregimiento de Pedregal, en David (Chiriquí), desde donde salió a pescar solo.

José Ángel De León González, conocido de Herrera, indicó que le prestó su lancha para que fuera a faenar al mar, pero al día siguiente, cuando fue a recogerlo porque la pesca era compartida, y aunque lo esperó hasta las 10:00 a.m., este no apareció.

Al ver que pasaban las horas y no tenía noticias del pescador, De León decidió buscarlo por tierra y fue entonces cuando visualizó la embarcación anclada aproximadamente a una milla de la orilla, en la comunidad de Herbazales, en el corregimiento de Limones.

Al llegar hasta la lancha, De León no encontró a Herrera a bordo, pero sí todos sus implementos de pesca, comida y el motor, motivo por el cual avisó sobre su desaparición a las autoridades. Por ello, la agencia subregional de Barú de la Fiscalía Regional de Chiriquí inició una investigación por el delito contra la libertad en la modalidad de persona desaparecida.

La Fiscalía solicita a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Herrera Marín que, por favor, se comunique de forma confidencial a los teléfonos 728-1283 / 728-1284.

 

