Sucesos - 24/3/26 - 01:15 PM

Imputan a sujeto que mató a joven en plena zafra en Los Santos

La Fiscalía presentó al sospechoso ante el juez de garantías, el cual, tras declarar legal su aprehensión, dio por presentada la formulación de la imputación y aplicó la medida cautelar más severa.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Cargo por homicidio doloso agravado, le imputó un juez de garantías a un hombre de 27 años, luego de que le ordenó la detención provisional, ya que es señalado como la persona que asesinó a puñaladas a un joven de 18 años, el pasado 15 de marzo en el sector de Las Cruces, ubicado en la provincia de Los Santos. 

Este martes, la Fiscalía Regional de Los Santos, a través de la Sección de Homicidio y Femicidio, presentó al sospechoso ante el juez de garantías, el cual, tras declarar legal su aprehensión, dio por presentada la formulación de la imputación y aplicó la medida cautelar más severa.

Durante la audiencia, la Fiscalía aportó los elementos de convicción que vinculan al imputado con el crimen, cometido en medio de una riña mientras ambos realizaban labores de zafra y cosecha, propias de la temporada de verano. Según las investigaciones, el agresor habría sacado un cuchillo con el que apuñaló mortalmente a la víctima.

La Fiscalía cuenta con un plazo de seis meses, otorgado por ley, para concluir las investigaciones de este caso que conmocionó a la comunidad de Las Cruces, en la provincia de Los Santos.

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