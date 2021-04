Â¿DÃ³nde estÃ¡ Yuraima? Desaparecida hace 4 meses; Â¿el caso estÃ¡ en el olvido?

El 18 de diciembre del 2020 inició el suplicio y la amarga espera de la familia de Yuraima Shadday Van Horne, una joven de 20 años, que desapareció, sin dejar rastro.

El hecho ocurrió un viernes, cuando Yuraima se reunió con su abuela y luego abordó un taxi en los 4 Altos frente al restaurante la Recesión, a eso de las 12 mediodía con destino al sector de La Feria, en Cristóbal, donde residía. Esa fue la última vez que supo de la joven.

Ese día, la chica vestía un jeans y suéter morado y unas chancletas de marca. En una cámara de seguridad del restaurante, quedó grabada la escena.

Yuraima se encontraba con un primo, quien le abrió la puerta el taxi, ella ingresa al auto y, se va.

Familia: Ministerio Público lento

Su familia sigue en la búsqueda mientras indican que las autoridades no tienen pistas de su paradero, ofrecen poca información y han dejado este caso en el olvido.

"No hay ninguna noticia y el Ministerio Público todo lo demora, la DIJ no avanza si no tiene las órdenes, mientras pasa el tiempo y nadie aporta nada. Hay una información que se ven en las cámaras, pero solo la DIJ lo maneja y no se mueven sin las órdenes del Ministerio Público", señaló.

Un familiar de la joven explicó a Crítica que en un rastreo del celular que llevaba consigo la chica, se ubicaron tres puntos específicos: Boca La Caja, San Miguel, Omar Torrijos, en el distrito de San Miguelito y luego Cativá en la provincia de Colón.

La angustía de la madre se mantiene 4 meses después, y hay malestar con las autoridades, ya que no han dado con el paradero de la chica.

Ellos no hacen nada. Todo lo frenan, no están buscando a nadie, dice la madre de Yuraima, quien se mantiene aferrada a su fe de encontrar a su hija con vida.

"Yo sé que mi hija va aparecer". "Sé que está con vida y no quiero pensamientos negativo... porque siento que la volveré a ver".

Además, le pide a la comunidad que le ayude a encontrarla o dar información sobre el paradero de su hija, contactando a los teléfonos: 6460-1025 ó 6981-1346