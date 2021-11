¿Dónde están los pescadores?

Dos familias se encuentra desesperadas ante la desaparición de Ernesto Eliecer Gaitán Santamaría, de 19 años, quien junto a Melvin Maradiaga, de 42 años, salieron a pescar en Capira, en provincia de Panamá Oeste y se desconoce su paradero.

Han pasado 10 días que se reportó la desaparición de ambos pescadores, y no hay indicios ni respuestas por parte de las autoridades, encargadas de realizar la búsqueda de los hombres.

Los familiares de Ernesto Gaytan, indicaron que el único apoyo que han recibido es por parte del Servicio Nacional Aeronaval, quien realiza tareas de búsqueda en playa Las Cruces.

Por parte del Ministerio Público (MP) en donde ya se interpuso una denuncia por la desaparición de Gaytan y Maradiaga, no han recibido mayor información, dijo Kadis Santamaría, madre de Ernesto Gaytan.

Los dos pescadores faenaban en Playa Las Cruces, en el corregimiento de Cermeño, en donde habían levantado una estructura para el procesamiento de pescado para la venta.

Mónica Gobea, tía de Ernesto Santamaría, indicó que la última comunicación fue el día miércoles a las 11:00 a.m., cuando éste informó vía telefónica que esperaban a que subiera la marea para ingresar a playa Las Cruces.

Ese día, ambos optaron por retornar a la playa debido a que las condiciones del mar no eran óptimas para la pesca.

El día jueves, familiares de ambos pescadores encontraron en la costa algunos trasmallos y paneles solares los cuales presuntamente pertenecen a ambos pescadores.

A inicio de mes, los pescadores artesanales de Playa Leona en La Chorrera, advirtieron que se habían intensificado los robos de motores de embarcaciones.

Ante estos asaltos, los pescadores en esta región, enfatizaron que no descartan la opción de armarse, para defender sus vidas y pertenencias.