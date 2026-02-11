Dos capturados y medio centenar de paquetes de droga incautados en El Tecal

Panamá- Dos hombres que transportaban seis bultos de presunta droga fueron aprehendidos la mañana de este miércoles en El Tecal, corregimiento de Las Margaritas, Chepo, como parte de la operación Escudo de Acero Fase 2.

Los sospechosos se trasladaban en dos automóviles tipo sedán de color gris cuando se les dio la voz de alto. Fue durante la revisión de rutina que unidades del Senafront, de la Dirección Antinarcóticos, FRICONT y la Brigada Panamá ubicaron, en el maletero de los vehículos, los bultos.

Los uniformados coordinaron con la Fiscalía de Drogas para efectuar la diligencia de allanamiento en el puesto de Senafront más cercano. Al final, se contabilizó un total de 50 paquetes de presunta droga.

A los indiciados también se les decomisaron varios celulares y otras evidencias que serán claves para la judicialización de este caso.

Los dos aprehendidos, la presunta sustancia ilícita y los vehículos fueron puestos a órdenes de la Fiscalía de Drogas.