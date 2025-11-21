Dos personas quedan presos por crimen contra pareja en Chitré

Una mujer, de 30 años y un sujeto de 22, quedaron bajo detención provisional tras ser vinculados al doble homicidio a tiros de Vivian Vianeth Vega, de 25 años y su pareja en la provincia de Herrera.

Se detalla que la dama es la dama aprehendida es pariente de un funcionario en Azuero.

Julissa Saturno, jueza de Garantías de la provincia de Herrera, decretó esta medida detención por el homicidio doloso agravado y asociación ilícita para delinquir.

Este hecho violento ocurrió la madrugada del 25 de septiembre en las afueras de una residencia en la calle Aminta Burgos, en Chitré.

Por dicho crimen, la fiscalía alega que los imputados dispararon desde un auto contra sus víctimas.

La fiscal del caso fue Edilma Flores, mientras que los imputados fueron asistidos por el defensor particular Arquimedes Sáez, quien anunció recurso de apelación contra la cautelar impuesta por la jueza.