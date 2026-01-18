Droga con mensaje de "Caro Quintero" hallada en aguas del Darién

Panamá- Un total de ciento treinta y siete (137) paquetes rectangulares de droga fueron ubicados y decomisados por unidades antinarcóticos del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), flotando en el océano Pacífico, a la altura de Jaqué, provincia de Darién.

Unidades de la Brigada de Fuerzas Especiales que realizaban un patrullaje fluvial y terrestre en el área visualizaron cuatro bultos en el mar, por lo que coordinaron con las unidades del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) para efectuar el decomiso.

Los bultos fueron sacados del agua y trasladados al puesto de Senafront más cercano, en donde fueron abiertos y contabilizados, arrojando la cantidad de 137 paquetes.

Los envoltorios tenían dos logos: uno en negro de una marca de automóviles de lujo con las iniciales AMG en mayúscula, y otros que en sus bordes tenían cinta adhesiva con los colores de la bandera colombiana, con el mensaje "Made in Colombia, lo mejor de Caro Quintero", por lo que se investiga si la sustancia pertenecía a este cartel o si es un mensaje de sus competidores.

La Fiscalía de Drogas del Darién, del Ministerio Público, entidad a la que serán remitidas las evidencias, también debe establecer si esta sustancia forma parte del cargamento que fue decomisado ayer, sábado, como parte de la operación Escudo de Acero, tras una persecución a dos tripulantes de una lancha que transportaban 278 paquetes de droga, los cuales fueron aprehendidos con las evidencias.

Por otra parte, la Policía Nacional informó sobre el hallazgo y decomiso de 399 paquetes con presunta droga que se encontraban ocultos en un contenedor ubicado en un puerto del Pacífico panameño.

Según detalló la entidad de seguridad, el hallazgo de la sustancia ilícita se produjo tras labores de inteligencia, perfilamiento y verificación de la carga de un contenedor que venía de Bélgica, con transbordo en Panamá y destino final Australia.



