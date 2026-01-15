Dron térmico frustra hurto en local comercial en Pedregal

Panamá- Tres delincuentes fueron aprehendidos cuando intentaban introducirse por el techo a un local comercial ubicado en el sector de Villa Lobos, corregimiento de Pedregal, gracias a las imágenes térmicas captadas por un dron de alta tecnología.

Según detalló la Policía Nacional, la alerta se activó en el Centro de Operaciones Nacionales (CON) cuando un dron captó el delito en proceso, por lo que fueron desplegadas al lugar varias unidades del área de San Miguelito.

Los sospechosos, sin sospechar que estaban siendo vigilados desde el aire, se tiraron boca abajo en el techo del inmueble tratando de esconderse de los uniformados, pero no pudieron escapar, siendo capturados en flagrancia.

En el video se aprecia claramente la imagen térmica de los 3 individuos caminando sobre el techo, captada en tiempo real.

Al ser ubicados, los policías les decomisaron a los sospechosos: una escalera, herramientas de corte, demolición y una palanca, lo que evidencia su intención de forzar el techo del establecimiento.

"Esta acción resalta el empleo efectivo de aeronaves no tripuladas por parte de las unidades policiales, herramientas clave en la lucha contra los hechos delictivos en entornos urbanos", resaltó la entidad.

Al concluir la acción, los tres ciudadanos fueron trasladados a la estación de policía más cercana y luego puestos a disposición del Ministerio Público para la judicialización de este hurto frustrado.

Desde el año pasado, la Policía Nacional anunció el uso de drones para fortalecer la seguridad y la vigilancia, principalmente en áreas rojas, pero es la primera vez que se divulgan imágenes captadas con esta tecnología.