05/9/25

Ejecutado a tiros frente a bar en David: Tenía historial delictivo

Por: Redacción / Web -

Un hombre de aproximadamente 25 años murió anoche tras recibir tres disparos en distintas partes del cuerpo, en un hecho ocurrido a las afueras de un bar-billar ubicado en la ciudad de David, provincia de Chiriquí.

El ataque se registró alrededor de las 9:30 p.m. La víctima fue trasladada en un auto particular al Hospital Regional Rafael Hernández, donde los médicos de turno confirmaron su muerte.

Según informes preliminares, el fallecido ya había sido objeto de atentados en el pasado, incluyendo ataques con arma blanca y de fuego, de los cuales logró sobrevivir. Además, contaba con antecedentes por delitos contra el patrimonio económico y la seguridad colectiva.

El lugar donde ocurrió el hecho ha sido escenario de otros actos violentos en el pasado.

Tras el homicidio, la Policía Nacional activó un operativo de búsqueda de los responsables y mantiene abierta una línea de investigación.

