Ejecutan hombre de un tiro en la cabeza en Barú

Panamá- La tranquilidad de la comunidad de La Colcha, ubicada en el corregimiento de Baco, distrito de Barú (Chiriquí), se vio interrumpida durante la noche de ayer, luego de que Jhon Jien Mendoza Hernández (51 años), fue asesinado.

¿Quién lo mató? Esa incógnita permanece sin respuesta. Lo que se sabe con certeza es que la víctima fue ejecutada con un certero disparo en la cabeza, mientras se encontraba acostado en su cama dentro de su casa.

Según le informó la esposa de Mendoza a la policía, a eso de las 10:00 de la noche de ayer, un sujeto desconocido, vestido de negro, irrumpió en su residencia y le disparó varias veces, logrando impactarlo en la cabeza. El tiro fue le quitó la vida en la misma cama donde se encontraba descansando.

Mientras la esposa de Mendoza gritaba, ante la impresión de lo ocurrido, el sicario se dio a la fuga por la parte trasera de la vivienda.

El hecho, que es investigado por la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional y el Ministerio Público, ha conmocionado a los residentes de esta tranquila comunidad.

Según datos estadísticos del Ministerio Público, hasta el 31 de octubre de este año, en la provincia de Chiriquí se registraron 8 homicidios, es decir, un 53% menos con respecto al mismo periodo del 2024, cuando la cifra fue de 17 casos.