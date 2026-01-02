Sucesos - 02/1/26 - 08:24 AM

El 2026 inicia sin homicidios y con nuevo subdirector de los tongos

El comisionado Jorge Domínguez entra en etapa de jubilación tras 30 años de servicio

 

Por: Redacción / Critica -

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, indicó que el año 2026 empezó distinto: Sin muertos, sin homicidios en las primeras 24 horas, algo que no pasaba en años anteriores.

Fernández explicó que la operatividad fue fuerte desde el primer día. Solo hacia el interior del país se movilizaron unos 45 mil vehículos, y aun así el tránsito fluyó mejor de lo esperado. Hubo control, presencia y coordinación.

En Colón, como siempre, la cosa fue más tensa. Se dieron parkings, algunos focos de agresividad y momentos complicados que circularon en redes sociales. Pero, según el director, la situación se controló. No hubo fallecidos y la mayoría de la comunidad colaboró. La Policía estuvo en la calle hasta pasadas las siete de la mañana acomodando el desorden.

Fernández también confirmó cambios internos. El comisionado Jorge Domínguez entra en etapa de jubilación tras 30 años de servicio, y el nuevo subdirector encargado es Francisco Castro, mientras se completa el proceso formal. Aseguró que la institución no se detiene y sigue operando con normalidad.

En cuanto al combate al crimen, destacó el programa de recompensas. En solo un mes se logró la captura de 12 de los 33 más buscados, gracias a información ciudadana. Algunos están fuera del país y ya hay coordinación con policías internacionales para ubicarlos.

“El mensaje es claro”, dijo Fernández. “La seguridad no se construye solo con policías, sino con comunidad. Y este año arrancamos mejor”.

