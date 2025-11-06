Sucesos - 06/11/25 - 03:59 PM

El pueblo quiere ver a los tongos en las calles, caminando, patrullando el área

"Cuando no hay policías cerca, los delincuentes aprovechan cualquier descuido.

 

Por: Redacción / Crítica -

El exmayor Felipe Camargo lo dice claro: un policía en la calle vale más que mil cámaras.

“Solo con ver a un policía parado, caminando o en la esquina, la gente se siente segura y los malandros lo piensan dos veces”, dijo Camargo. Esa presencia física es la que hace que todo funcione de verdad.

Para el exmayor, su opinión se ve reflejada en la calle. "Muchos comerciantes ya lo saben: contratan policías para cuidar los carros de reparto, proteger las tienditas de los chinitos donde hay plata y lotería clandestina, y hasta en bailes o partidos de fútbol. Con ellos, todo pasa sin problemas.

La realidad cambian ante la falta de presencia de unidades policiales. "Cuando no hay policías cerca, los delincuentes aprovechan cualquier descuido. Por eso el pueblo lo exige: quieren ver a sus policías, sentirlos cerca, saber que alguien cuida su barrio, su tienda, su negocio.

La policía tiene que estar a la vista y presente siempre. Eso da seguridad de verdad, lo demás son cuentos”, remató Camargo.

 

