Embajador de EE.UU manda mensaje frío: nadie está blindado con su visa

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, explicó cómo funciona el proceso de revocatoria de visas, un tema que surge en momentos en que Estados Unidos habría revocado los permisos de entrada del expresidente José Gabriel Carrizo y de los empresarios Budy y Ralph Attie D’Jamous.



Sin entrar en nombres ni confirmar casos, el diplomático recordó que las decisiones sobre visas no son automáticas ni eternas, y que Washington mantiene un sistema que revisa continuamente a cada titula



Las visas son un privilegio, no un derecho.

La revisión no se detiene después de que se emite una visa.

Reevaluamos si la persona sigue cumpliendo con los requisitos.

Aprobamos, revocamos y negamos visas de acuerdo con nuestras leyes y regulaciones.”

La postura oficial deja claro que nadie queda blindado y que las decisiones se toman bajo criterios de seguridad nacional y cumplimiento de normas.

Con el mensaje, Cabrera recuerda que si alguien deja de cumplir los requisitos, la visa se le quita. Y así es como funciona el sistema.



La semana pasada también salió a relucir que al exvicealcalde Roberto Ruiz Díaz le cayó la misma vuelta que a Carrizo.



Cuentas congeladas de 8x4



Por otro lado, la Contraloría General de la República de Panamá ordenó la semana pasada la cautelación de propiedades y cuentas bancarias de Carrizo por un monto de 1. 313, 818 dólares.



Esta acción se enmarca en las investigaciones sobre presunto uso indebido de fondos públicos y enriquecimiento injustificado durante su gestión como vicepresidente.

Por otra parte, los hermanos Budy y Ralph Attie D’Jamous también están siendo investigados por su presunta participación en el caso Fintek, relacionado con la gestión de vales digitales durante la pandemia de COVID-19.