Sucesos - 16/12/25

No resistió que su pareja lo dejara y le dio filo a ella y a su hijo

Todo ocurrió el 5 de diciembre en la calle 7, entre las avenidas Central y Meléndez del corregimiento de Barrio Norte, en la ciudad de Colón.

 

Por: Diómedes Sánchez / Crítica -

Panamá- Usando un arma punzocortante, un hombre de 47 años agredió a su pareja sentimental para evitar que ella lo dejara, hecho de violencia doméstica que es investigado por las autoridades judiciales en la provincia de Colón.

Todo ocurrió el 5 de diciembre en la calle 7, entre las avenidas Central y Meléndez del corregimiento de Barrio Norte, en la ciudad de Colón. En ese lugar, el hombre atacó a su pareja y la agresión se extendió al hijo menor de edad de ella, luego de una discusión inicial.

La situación trascendió hasta que la Policía Nacional intervino para capturarlo después de la agresión a ambas víctimas y después presentado ante un juez del Sistema Penal Acusatorio (SPA) para iniciar el proceso por este caso violento.

Durante la audiencia, la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala solicitó al Juzgado de Garantías la legalización de la aprehensión y la formulación de imputación en su contra por el delito de tentativa de homicidio, lo cual fue avalado. Además, se aplicó la medida cautelar de detención provisional, por representar un peligro para la víctima y su hijo, con el fin de protegerlos de su agresor.

Ahora el caso es investigado por la Sección Especializada en Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala.

