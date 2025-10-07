Encuentran cadáver en descomposición en casa abandonada en Cativá

Panamá- En estado de descomposición fue encontrado este martes el cuerpo de un hombre al interior de una residencia abandonada en la barriada El Progreso de San Martín, en el corregimiento de Cativá, provincia de Colón.

Residentes de la zona ingresaron a la propiedad este martes y encontraron los restos humanos, por lo que de inmediato avisaron a agentes de la Policía Nacional que en ese momento realizaban un recorrido por la comunidad.

En conversación con la Policía Nacional, los residentes explicaron que desde el domingo percibían un mal olor proveniente de la vivienda. Los moradores del sector informaron que se trataba de un indigente que usaba el lugar como refugio, aunque desconocían su identidad.

Al parecer, la vivienda abandonada tenía varios años de estar en ese estado, por lo que el habitante de calle la había tomado como su vivienda. Hasta la tarde del martes, las autoridades manejaban la hipótesis de un fallecimiento natural.

El cuerpo sin vida fue trasladado hacia la Morgue Judicial en la ciudad de Colón para los trámites correspondientes.