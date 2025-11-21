Sucesos - 21/11/25 - 07:52 PM

Encuentran feto en vertedero de Colón

La empresa hace un llamado al respeto y la prudencia mientras avanzan las investigaciones oficiales.

 

Por: Diomedes Sánchez S / Crítica -

La empresa Aguaseo, S.A. informó la tarde del viernes que durante las labores del turno vespertino de recolección en el Vertedero Municipal de Monte Esperanza en Colón, uno de sus equipos de operación en la disposición final detectó la presencia del cuerpo de un recién nacido dentro de una bolsa.

Por lo que, conforme a los protocolos establecidos, el personal de la empresa recolectora notificó de inmediato a la Policía Nacional y al Ministerio Público.

La PN acudió rápidamente al lugar y, junto con agentes del Departamento de Criminalística, iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

El cuerpo del feto fue levantado y enviado a la morgue judicial para que forme parte del proceso de investigación.

 

