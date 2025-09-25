Sucesos - 25/9/25 - 10:00 AM

Encuentran hombre muerto en Pedregal

Por: Redacción Web -

Panamá- El cadáver de un hombre fue ubicado en horas de la mañana de este jueves en Villalobos, Pedregal, en dirección al sector 18 de Abril.

Por el momento se desconoce si el cadáver presenta señales de violencia que apunte a un homicidio o a un accidente de tránsito.

Le corresponde al personal del Criminalística del Ministerio Público y de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) buscar indicios en la zona del hallazgo y efectuar la diligencia de levantamiento del cadáver

