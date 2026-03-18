Sucesos - 18/3/26 - 10:30 AM

Encuentran muerto a adulto mayor desaparecido en comunidad de Nay

El adulto mayor había sido reportado como desaparecido el pasado 15 de marzo y dos días después fue hallado muerto. El cuerpo fue ubicado boca arriba, en medio de un herbazal de un potrero.

 

Por: Redacción web -

Panamá- ¿Qué le pasó al señor Florencio González, de 74 años? Aún no se sabe; lo cierto es que fue encontrado sin vida en la comunidad de Nay, en Soná, provincia de Veraguas.

El adulto mayor había sido reportado como desaparecido el pasado 15 de marzo y dos días después fue hallado muerto. El cuerpo fue ubicado boca arriba, en medio de un herbazal de un potrero.

El Ministerio Público inició ayer una investigación sumaria por este caso para determinar si el fallecimiento del señor Florencio ocurrió por causas naturales o si hay mano criminal involucrada en este hecho.

 

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