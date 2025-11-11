Encuentran sano y salvo a adulto mayor desaparecido

Panamá- La tarde de este martes fue ubicado sano y salvo el señor Agudino Ríos Camargo, de 53 años, tras un intenso operativo de búsqueda adelantado por personal del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y residentes de El Coco, en Penonomé.

El adulto mayor, quien padece de esquizofrenia, fue reportado como desaparecido por sus familiares la tarde del lunes, luego de ser visto por última vez en el área de Miraflores, vía al corregimiento de El Coco.

Desde primeras horas de este martes 11 de noviembre, el Sinaproc activó la búsqueda en el sector.

Tras su ubicación, el señor fue trasladado al Hospital "Aquilino Tejeira" de Penonomé, donde será evaluada su condición de salud, ya que no se descarta que presente deshidratación.



