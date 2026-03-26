Entre cenizas hallan a trabajador muerto en incendio de Río Abajo

Tras más de ocho horas de lucha contra el fuego en Calle 11 ½ de Río Abajo, los bomberos encontraron cerca de las 4:00 a.m. el cadáver de un hombre de aproximadamente 52 años

La víctima no logró salir junto a otros 12 compañeros cuando se originó el incendio la tarde del miércoles.

El siniestro mantuvo en alerta a los equipos de emergencia durante toda la noche y fue finalmente confinado en la madrugada, mostrando una disminución en su intensidad.

Alrededor de 50 unidades entre bomberos permanentes y voluntarios trabajaron sin descanso, apoyados por carros cisterna, vehículos de extinción, ambulancias y una unidad de comando móvil, desde donde se coordinó toda la operación.

Las labores se realizaron bajo estrictas medidas de seguridad debido a la inestabilidad de la estructura, que presentaba zonas colapsadas y riesgo de derrumbe.

Durante la emergencia, los bomberos lograron evitar que las llamas alcanzaran una escuela cercana, aunque dos residencias resultaron afectadas por el humo.

Una vez controlado el incendio, el Departamento de Investigación de Incendios (DINASEPI) iniciará las pesquisas para determinar las causas, mientras las unidades permanecen en el sitio hasta declarar concluida la emergencia.