26/11/25 - 08:15 AM

Equipos de rescate intensifican búsqueda de adulto mayor en Veraguas

Por: Redacción / Web

El personal del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) ha reiniciado la búsqueda de un ciudadano de 75 años, reportado como desaparecido desde la tarde del martes.
 

El adulto mayor, quien padece de Alzheimer, fue visto por última vez en el corregimiento de San Pedro del Espino, en la provincia de Veraguas.

A la operación se han sumado un equipo de ocho socorristas, así como miembros de la comunidad local, quienes se concentran en la zona boscosa  donde el hombre fue avistado por última vez. La región, que cuenta con varios ríos en sus alrededores.
 

Se espera el apoyo de unidades del Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja, quienes se unirá a los esfuerzos de rescate. Las autoridades mantienen la esperanza de encontrar al desaparecido en las próximas horas.
 

 Noviembre 26, 2025
 Noviembre 25, 2025
 Noviembre 25, 2025
 Noviembre 25, 2025
 Noviembre 25, 2025

