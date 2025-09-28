Escena dantesca que dejó un accidente fatal en autopista

Panamá- Una persona, aún sin identificar, falleció la madrugada de hoy, domingo, al ser arrollada en la autopista Arraiján-La Chorrera por el conductor de una camioneta blanca que viajaba en dirección a la ciudad capital.

Tras el violento impacto, el cuerpo del peatón quedó sobre el muro de concreto que divide los seis carriles de la vía.

Unidades de Tránsito de la Policía Nacional que acudieron al lugar procedieron a restringir el paso temporalmente para permitir al Ministerio Público efectuar el levantamiento del cuerpo.

El fatal accidente se registró en un tramo de la autopista que atraviesa el distrito de Arraiján, en la provincia de Panamá Oeste.

En un hecho aparte, el conductor de un vehículo sedán perdió el control del timón, volcó y cayó en una hondonada en el sector de Cáceres, en el mismo distrito de Arraiján, en dirección hacia el interior del país.

La víctima de este segundo incidente fue trasladada en condición estable en una ambulancia del Benemérito Cuerpo de Bomberos hacia un centro médico.



