30/11/25

Falta de seguridad vial cobra una vida en Las Peñitas de Río de Jesús

Detalles extraoficiales indican que todo ocurrió en horas de la noche de ayer, a la altura de la comunidad de Las Peñitas de Río de Jesús.

 

Panamá- Una persona murió atropellada en la vía que conduce a Soná, distrito de Santiago, en la provincia de Veraguas.

Detalles extraoficiales indican que todo ocurrió en horas de la noche de ayer, a la altura de la comunidad de Las Peñitas de Río de Jesús.

Residentes del área alegan que el hecho tuvo lugar a consecuencia del exceso de velocidad. Aseguran que llevan años pidiéndole a las autoridades la colocación de resaltos, porque mucha gente camina a diario por el hombro de la vía cuando van o vienen de la faena del campo, y hasta la fecha han hecho caso omiso.

Por otra parte, otros lugareños señalan que en esa recta hacia Río de Jesús faltan luminarias desde hace años, ya que solo hay en la entrada de la comunidad.

