Familiar de asesinados en Cativá pide al MP esclarecer muertes

Panamá- Marisol Domínguez, viuda de Omar García, de 30 años, quien fue asesinado la tarde de ayer, miércoles, en el sector A de Villa Guadalupe, en el corregimiento de Cativá, en Colón, junto con su padrastro, Mercedes Espinosa Martínez, de 62 años, solicitó justicia para ellos y le exigió al Ministerio Público esclarecer el hecho.

Según detalló la viuda, su esposo era un hombre humilde, proveniente de una familia tranquila, que trabajaba como agente de seguridad y "no tiene nada que ver con el mundo del narcotráfico".

Aseguró que Omar García iba a diario de la casa al trabajo y de vuelta y se quedaba en la casa del padrastro en Cativá, porque le queda más cerca del lugar en donde laboraba en Escobal.

En relación con el señor Mercedes Espinosa, Marisol sustentó que él es era persona trabajadora, que actualmente colaboraba como albañil en la Iglesia Filadelfia, ubicada en Quebrada Ancha. Ellos "no tienen nada que ver con lo que pasó ayer, ellos son inocentes de todo lo que están diciendo", reiteró.

Explicó que ella y sus hijas, de 10 y 12 años, están muy mal, por lo que ahora las menores "ni siquiera quieren ir a la escuela", debido a todo lo que está ocurriendo.

La doliente desmintió que en la casa hecha de zinc donde vivía su esposo con su padrastro las autoridades hayan podido encontrar droga, porque, según dijó, alguien que anda envuelto en el narcotráfico no va a vivir así. "Ellos son humildes, no tienen nada que ver con esa clase de gente ni esa clase de cosa", pues a veces no tenían ni para comer y salían a buscar verduras al monte.

La viuda está solicitando a las autoridades que "hagan la investigación del hecho" y limpien el nombre de su esposo y su suegro.

Detalló que tras la inspección realizada dentro de la vivienda, las autoridades no encontraron nada.

Este jueves, el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, dijo que en el vehículo -blindado- que quedó abandonado a un costado del IPT de Colón, en Cativá, se ubicaron "más de 100 kilos de drogas, armas y municiones".

"Este tipo de hechos son los que tienen a Colón golpeados y necesitamos el apoyo de la comunidad colonense para que se comunique con anticipación cada vez que se dan estos hechos", puntualizó.

Explicó que la cantidad de droga que se va a decomisar este año en la provincia de Colón va a sobrepasar las cifras del 2021, por lo que "la guerra contra la droga está dada"

