Familiares y amigos despedirán mañana a Esteban De León
Los familiares y amigos de Esteban han expresado su dolor y exigido justicia por este asesinato, instando a las autoridades a esclarecer el caso.
Los familiares, amigos y vecinos de Esteban De León, el joven que fue encontrado muerto tras varios días de desaparición, lo despedirán mañana, sábado, en una ceremonia que se llevará a cabo en la parroquia El Espíritu Santo, ubicada en la 24 de Diciembre, cerca del Instituto Profesional y Técnico (IPT) Jeptha B. Duncan.
Las honras fúnebres comenzarán a las 9:00 a.m. en este templo, donde se reunirán para rendir homenaje al joven, quien fue hallado sin vida el miércoles por la tarde, envuelto en plástico a unos 200 metros de donde había quedado estacionada su camioneta negra. Dicha camioneta, más tarde, fue encontrada calcinada en el área de Malengue, en el corregimiento de Pacora.
El Ministerio Público ha emitido una orden de conducción para un sospechoso relacionado con el asesinato, mientras que otras cinco personas están siendo investigadas por su posible vínculo con el crimen.
Los familiares y amigos de Esteban han expresado su dolor y exigido justicia por este asesinato, instando a las autoridades a esclarecer el caso.
Además, han hecho un llamado urgente a la sociedad para poner un alto a la violencia, un fenómeno que, según ellos, sigue arrebatando vidas inocentes en la comunidad. El caso ha conmovido a la comunidad y ha puesto en evidencia la creciente preocupación por la seguridad en el área.
La familia De León espera que este acto de despedida sea una ocasión para recordar la vida de Esteban y también para exigir justicia por su trágica partida.