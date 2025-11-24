Sucesos - 24/11/25 - 10:55 AM

Fatal choque en la vía a Sagrejá cobra la vida de un motociclista

Aparentemente, el joven perdió el control del manubrio de la motocicleta, la cual terminó estrellándose contra un árbol que estaba en la orilla de la vía.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Un joven que conducía una motocicleta murió en horas de la noche de ayer, en medio de un choque en la vía que conduce hacia Sagrejá, comunidad ubicada en el distrito de Penonomé, provincia de Coclé.

La información preliminar detalla que, aparentemente, el joven perdió el control del manubrio de la motocicleta, la cual terminó estrellándose contra un árbol que estaba en la orilla de la vía.

Producto del fuerte impacto, el joven murió, mientras que la motocicleta quedó prácticamente incrustada en el árbol. Le correspondió a la Personería de Coclé efectuar la diligencia del levantamiento del cadáver. También deberán investigar la causa de este fatal hecho de tránsito.

 

 

 

