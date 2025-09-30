Sucesos - 30/9/25 - 09:03 PM

Fiscalía Anticorrupción ha imputado a 40 personas por peculado

Un informe revela que aún faltan por ubicar a 50 exrepresentantes y exfuncionarios, quienes deberán ser llevados ante un juez.

 

Por: Redacción / Crítica

La Fiscalía Anticorrupción detuvo al alcalde de Chagres, Eugenio Delgado, presuntamente vinculado al peculado por el manejo irregular de 1.4 millones de dólares provenientes de fondos de descentralización.

Delgado deberá enfrentar a los jueces de garantías para conocer su situación legal. En el mismo caso, la Fiscalía ha imputado cargos a 40 personas y realizado 12 detenciones por peculado y lesión patrimonial, que superan los 20 millones de dólares.

En julio, la Fiscalía envió a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) un listado de 70 exrepresentantes, exasesores y exalcaldes implicados, luego de que una auditoría de la Contraloría detectara graves irregularidades en el manejo de fondos del programa de interés social.

 

