Fiscalía revelará resultados de necropsia de Yamileth Santamaría

Hace exactamente una semana, Yamileth, de 25 años, fue desconectada del soporte vital que mantenía sus funciones orgánicas en el Hospital Regional Dr. Luis “Chicho” Fábrega.

 

Panamá — Para este martes a las 4:30 p.m., la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Veraguas ha convocado una conferencia de prensa para informar sobre el caso de la joven Yamileth Santamaría Espinosa.

Durante su intervención, el fiscal Moisés Tuñón Atencio, revelará el resultado del examen de necropsia practicado al cuerpo de la víctima y se espera que también hable sobre otros detalles de la investigación.

Hace exactamente una semana, Yamileth, de 25 años, fue desconectada del soporte vital que mantenía sus funciones orgánicas en el Hospital Regional Dr. Luis “Chicho” Fábrega, luego de ser brutalmente atacada a golpes, lo que le provocó un coma y muerte cerebral.

El hecho ocurrió la noche del pasado 11 de octubre, en una comunidad del distrito de Santiago, Veraguas. Ese día, Yamileth había salido con un grupo de amigas, pero a altas horas de la madrugada fue encontrada en un paraje solitario, con múltiples golpes en distintas partes del cuerpo y sin conocimiento.

Este caso ha causado consternación entre los veragüenses, quienes repudiaron que el hecho fuera filmado por desconocidos.

Por este caso, la Sección de Homicidio y Femicidio de Veraguas ha adelantado más de 20 diligencias para esclarecer los hechos, entre estas: entrevistas a testigos y familiares, análisis de videos de cámaras de vigilancia del área, redacción de documentos oficiales de la investigación y coordinación con otras unidades para el avance del proceso investigativo.

