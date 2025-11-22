Sucesos - 22/11/25 - 03:02 AM

Fiscalía sacude juntas comunales de Chiriquí por presunto peculado

Los fiscales revisan desde documentos hasta facturas y contratos, buscando pruebas de posibles casos de peculado en perjuicio del Estado.

 

La Fiscalía Anticorrupción llegó con todo a Chiriquí para revisar cómo se manejaron los fondos de proyectos comunitarios entre 2019 y 2024. Lo que comenzó como simples inspecciones se convirtió en una operación que toca varias juntas comunales de la provincia.

Entre el 18 y 21 de noviembre, fiscales recorrieron juntas comunales de Guayabito, Paja de Sombrero, Jaramillo, Pedregal, Dolega, Los Anastacios, Tierras Altas, Tinajas y Tijeras

La investigación busca aclarar si hubo irregularidades en el uso de los recursos destinados a proyectos comunitarios, un dinero que sale del Presupuesto del Estado y que, según las autoridades, debe rendir frutos para la gente de a pie.

Los fiscales revisan desde documentos hasta facturas y contratos, buscando pruebas de posibles casos de peculado en perjuicio del Estado

Se trata de fondos que, en teoría, pasaron por la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), y que debieron llegar de forma transparente a cada comunidad.

La Procuraduría General de la Nación reafirmó su compromiso con la transparencia y aseguró que seguirán investigando hasta aclarar la situación. 

Para los vecinos, estas diligencias son un recordatorio de que nadie está por encima de la ley, y que los recursos públicos deben servir a los ciudadanos y no a intereses personales.

Fiscalía sacude juntas comunales de Chiriquí por presunto peculado

La Fiscalía Anticorrupción realizó del 18 al 21 de noviembre diligencias de inspección y entrevistas en juntas comunales de Chiriquí, como parte de investigaciones por presunto peculado en el uso de fondos de descentralización (2019-2024). pic.twitter.com/BaWKkUbmJ6

— Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) November 22, 2025

