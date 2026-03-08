Sucesos - 08/3/26 - 11:12 AM

Fuga en La Joya: Carlos Liguas Torobio es buscado por las autoridades

Según se informó, la Policía Nacional ya realiza operativos en los sectores aledaños a la cárcel para dar con su paradero.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Carlos Liguas Torobio es buscado intensamente por las autoridades tras fugarse ayer del Centro Penitenciario La Joya, ubicado en el corregimiento de Las Garzas, en el área Este del distrito de Panamá.

Según se informó, la Policía Nacional ya realiza operativos en los sectores aledaños a la cárcel para dar con su paradero. Asimismo, efectúan revisiones en vías estratégicas para evitar que el fugitivo sea trasladado a otro corregimiento.

De manera insólita, el 13 de junio de 2025, Liguas había sido reportado como desaparecido por sus familiares en Pacora, luego de que tenían cuatro días de no saber de él. Sin embargo, todo indica que Liguas no estaba desaparecido, sino que había sido aprehendido por la Policía Nacional y se mantienen prisión desde entonces.

Si usted lo ha visto o tiene información sobre su paradero, puede denunciarlo de forma confidencial al número 104 de la Policía Nacional.

 

 

Te puede interesar

Fuga en La Joya: Carlos Liguas Torobio es buscado por las autoridades

Fuga en La Joya: Carlos Liguas Torobio es buscado por las autoridades

 Marzo 08, 2026
Violento ataque armado en Las Mañanitas cobra la vida de un joven

Violento ataque armado en Las Mañanitas cobra la vida de un joven

 Marzo 08, 2026
No era una casa… era una empacadora de droga en Colón ¡Otro nivel!

No era una casa… era una empacadora de droga en Colón ¡Otro nivel!

 Marzo 08, 2026
Balacera deja a mujer herida en plena calle 9 de Colón

Balacera deja a mujer herida en plena calle 9 de Colón

 Marzo 08, 2026
Mujer asesinada en Costa del Este era abogada y deja dos hijos huérfanos

Mujer asesinada en Costa del Este era abogada y deja dos hijos huérfanos

 Marzo 07, 2026


 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Asesinato en Costa del Este: Mujer muere tras ataque a tiros

Asesinato en Costa del Este: Mujer muere tras ataque a tiros
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Mujer asesinada en Costa del Este era abogada y deja dos hijos huérfanos

Mujer asesinada en Costa del Este era abogada y deja dos hijos huérfanos
¿Dónde está? Salió del trabajo y no llegó a casa; su familia lo busca

¿Dónde está? Salió del trabajo y no llegó a casa; su familia lo busca
Taxista es acribillado en una vereda de Cerro Cocobolo

Taxista es acribillado en una vereda de Cerro Cocobolo