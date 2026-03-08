Fuga en La Joya: Carlos Liguas Torobio es buscado por las autoridades

Panamá- Carlos Liguas Torobio es buscado intensamente por las autoridades tras fugarse ayer del Centro Penitenciario La Joya, ubicado en el corregimiento de Las Garzas, en el área Este del distrito de Panamá.

Según se informó, la Policía Nacional ya realiza operativos en los sectores aledaños a la cárcel para dar con su paradero. Asimismo, efectúan revisiones en vías estratégicas para evitar que el fugitivo sea trasladado a otro corregimiento.

De manera insólita, el 13 de junio de 2025, Liguas había sido reportado como desaparecido por sus familiares en Pacora, luego de que tenían cuatro días de no saber de él. Sin embargo, todo indica que Liguas no estaba desaparecido, sino que había sido aprehendido por la Policía Nacional y se mantienen prisión desde entonces.

Si usted lo ha visto o tiene información sobre su paradero, puede denunciarlo de forma confidencial al número 104 de la Policía Nacional.



