Sucesos - 18/9/25 - 12:17 PM

Golpe al narcotráfico: Incautan 145 paquetes de droga; detienen a 3

La intervención se dio al noreste de El Porvenir, en la Comarca Guna Yala, en el Caribe Oriental, donde se detectó a estas tres personas con la mercancía ilícita.

 

Por: Diómedes Sánchez / Crítica -

Panamá- 145 paquetes rectangulares de drogas y tres personas detenidas fue el resultado de un operativo antidrogas ejecutado en las costas de la Comarca Guna Yala.

La intervención de los agentes del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), en coordinación con la Fiscalía de Drogas de Colón y Guna Yala se dio al noreste de El Porvenir, en la Comarca Guna Yala, en el Caribe Oriental, donde se detectó a estas tres personas con la mercancía ilícita.

La droga era transportada en una lancha artesanal en la que iban los tres individuos. Durante la revisión de la embarcación se observaron varios bultos que en su interior guardaban los estupefacientes.

Los detenidos y la droga incautada fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Drogas. Para ello, fueron trasladados hacia la Base Marina 'Cristóbal Colón' del Senan.

Se trató de seis sacos color negro que contenían en su interior paquetes forrados en color negro y chocolate.

En las próximas horas, los detenidos serán presentados ante un juez del Sistema Penal Acusatorio para iniciar su proceso judicial.

