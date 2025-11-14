Sucesos - 14/11/25 - 09:38 PM

Guardan a adolescente por crimen de adulto mayor

Todo sucedió el 11 de noviembre, cuando se presume que el menor ingresó a una casa en la comunidad La Represa

 

Por: Diomedes Sánchez S / Crítica -

Un adolescente de 15 años enfrenta, a su corta edad, el haber participado en un asesinato en contra de un adulto mayor de 70 años, al cual le robaron un celular bajo amenaza de arma de fuego.

Todo sucedió el 11 de noviembre, cuando se presume que el menor, en compañía de otras personas, ingresó a una residencia en la comunidad La Represa, en el corregimiento de Cativá, donde realizaron disparos que causaron la muerte de Rubén Arias, de 70 años.

Este caso es investigado por la Fiscalía Superior de Adolescentes de Colón y Guna Yala.

Durante la audiencia donde fue presentado el menor, se ordenó la detención provisional, por el delito contra la vida e integridad personal, en la modalidad de homicidio doloso agravado.

Durante el desarrollo de la audiencia, la Fiscalía también solicitó la formulación de imputación, petición que fue admitida por el Juzgado Penal de Adolescentes.

Se otorgaron nueve meses de investigación a la Fiscalía Superior de Adolescentes de Colón y Guna Yala para este caso.

