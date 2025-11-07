Sucesos - 07/11/25 - 12:41 AM

Hacen necropsia a Esteban; su celular aparece en venta

Las autoridades ya emitieron orden de conducción contra un sospechoso y han tomado varias declaraciones dentro de la investigación.

 

Por: Redacción / Crítica

El Instituto de Medicina Legal hizo la necropsia del joven Esteban De León este jueves y le entregó los resultados a la Procuraduría General de la Nación

El joven fue encontrado envuelto en plástico la tarde del miércoles  a unos 200 metros de donde había quedado su camioneta negra, la misma que después apareció calcinada en Malengue, Pacora, como si quisieran borrar todo rastro. 

Hoy se conoció que el celular de Esteban fue ofrecido en venta. ¡Como si fuera cualquier cosa! Por este hecho hay orden de conducción para un sospechoso, y cinco personas más están bajo investigación.

Los vecinos están indignados. “Él no era de problemas, ese joven era serio, solo se la pasaba trabajando”, cuentan entre lágrimas. Y es que a Esteban lo quería todo el mundo, porque era de esos que siempre estaba para dar una mano, sin esperar nada a cambio.

