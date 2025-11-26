Sucesos - 26/11/25 - 10:04 AM

Hallan cadáver de adulto mayor flotando en canal de Chiriquí

Por el momento se desconoce la causa de la muerte, por lo que los residentes del sector esperan los resultados de la necropsia practicada al cuerpo de este adulto mayor.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- El cadáver de un hombre, identificado como Román Pitty (65 años), fue localizado ayer flotando en un canal de agua que pasa debajo del puente vehicular ubicado entre Finca Zapatero y Finca Topo Gigio, en el corregimiento de Rodolfo Aguilar, Barú, provincia de Chiriquí.

Por el momento se desconoce la causa de la muerte, por lo que los residentes del sector esperan los resultados de la necropsia practicada al cuerpo de este adulto mayor. Se presume que Pitty pudo haber muerto ahogado, pero los consternados lugareños no descartan una posible intervención criminal en este caso.

El hombre había sido reportado como desaparecido hace unos días por sus familiares, por lo que la incertidumbre familiar sobre qué pudo pasarle, finalmente se develó con el hallazgo de su cuerpo.

Las autoridades han iniciado una investigación sumaria para establecer con precisión los hechos ocurridos.

 

 

