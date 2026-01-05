Hallan cuerpo en descomposición de hombre desaparecido en Santiago

Panamá- El cuerpo sin vida de José Saavedra, alias “Toño”, de 75 años, quien había sido reportado por familiares como desaparecido desde el pasado 26 de noviembre, fue encontrado la mañana de este lunes en una cuneta cercana a la comunidad de Capellanía, en el corregimiento de La Raya de Santiago.

De acuerdo con los primeros informes, el cadáver se encontraba en avanzado estado de descomposición y fue ubicado por residentes del sector, quienes dieron aviso a las autoridades competentes. Saavedra había salido de su residencia en la comunidad de El Espino, a orillas de la vía Interamericana, y desde entonces no se conocía su paradero.

Durante varios días, la búsqueda se mantuvo activa con la participación del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), el Cuerpo de Bomberos, familiares, vecinos y otros voluntarios, sin que se obtuvieran resultados positivos hasta este hallazgo. La comunidad donde fue encontrado el cuerpo se encuentra a una distancia considerable del lugar donde residía el adulto mayor.

De manera preliminar, se conoció que el infortunado presentaba deficiencias mentales, condición que fue confirmada por sus familiares al momento de la denuncia de desaparición. Hasta el momento, ni los familiares ni las autoridades han brindado información oficial sobre las posibles causas de su muerte.

El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de Santiago, donde se le practicará la necropsia de rigor para determinar las circunstancias y causas del fallecimiento. Las autoridades mantienen el caso bajo investigación a la espera de los resultados forenses.