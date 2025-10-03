Hallan cuerpo sin vida en el maletero de un taxi en Clayton

El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado esta mañana dentro del maletero de un vehículo tipo taxi, en la vía que conduce hacia Clayton.

Personal del Ministerio Público se presentó en el lugar para realizar el levantamiento oficial del cadáver e iniciar las diligencias e investigaciones correspondientes.

De manera extraoficial, se presume que el cuerpo podría pertenecer a un taxista reportado como desaparecido desde el pasado miércoles. Según allegados, el hombre tenía previsto viajar al interior del país con su familia, pero perdieron contacto con él ese mismo día.

Familiares del desaparecido se encuentran en el área a la espera de información oficial por parte de las autoridades.

Las investigaciones continúan para esclarecer los hechos.

