Hallan hombre muerto en vía a La Cotaba: ¿Accidente o colisión y fuga?

Panamá- Un hombre de entre 55 y 60 años fue encontrado muerto junto a su bicicleta en el área conocida como La Pista, vía a La Cotaba de Pueblos Unidos, en Aguadulce (Coclé).

Según se informó, un residente del sector visualizó al hombre tirado en la orilla de la vía y llamó a los paramédicos del Sistema Único de Manejo de Emergencias (Sume 911); lamentablemente, los especialistas no pudieron hacer más nada que dictaminar que ya no tenía signos vitales.

Durante la atención, los paramédicos se percataron de que la víctima presentaba un trauma craneal (lesión en la cabeza), por lo que se investigará si se trata de una colisión y fuga.

Supuestamente, el hombre había estado ingiriendo bebidas alcohólicas horas antes de ser encontrado, en un local comercial que se ubica a más de 200 metros de distancia de la escena. Por ello, tampoco se descarta que se haya caído de la bicicleta y se golpeara la cabeza.

Unidades de la Dirección del Tránsito y de Accidentología se presentaron en la escena para efectuar las pesquisas iniciales del caso, mientras se realizaba el levantamiento del cadáver.