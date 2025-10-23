Herrera impulsa conciencia vial con campaña "No + corazones azules"

Panamá- Bajo el mensaje “No + corazones azules en las vías”, en la provincia de Herrera se inició una campaña de concienciación vial que busca generar conciencia entre los conductores sobre la importancia de reducir la velocidad, respetar las señales de tránsito y evitar más muertes en las carreteras.

El símbolo del corazón azul, pintado en distintas vías del país, recuerda a las personas fallecidas en accidentes de tránsito y representa un llamado a conducir con responsabilidad.

En Herrera, aunque las cifras de accidentes no son tan elevadas en comparación con otras regiones, hasta mediados de octubre se han registrado 32 accidentes de tránsito, con un saldo de cuatro víctimas fatales: dos por colisiones y dos por atropellos, según datos de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito (DNOT).

De estos casos, 28 fueron choques con parte policial, y en 15 estuvieron involucrados taxis, lo que evidencia que los siniestros viales pueden ocurrir en cualquier momento y circunstancia.

Durante la jornada inaugural de la actividad sobre seguridad vial, participaron familiares de víctimas de tránsito, quienes acompañaron al equipo regional de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) en Herrera para rendir homenaje a sus seres queridos y apoyar las acciones de sensibilización.

Con esta campaña se busca promover una cultura vial más humana y preventiva, recordando que detrás de cada estadística hay una vida que no volverá, señalaron las autoridades.

Las actividades de la campaña continuarán durante la semana con charlas educativas, señalizaciones y eventos de formación en diferentes puntos de la provincia.