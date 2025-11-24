Sucesos - 24/11/25 - 01:00 PM

Historia de violencia doméstica termina en tragedia en Cerro Cocobolo

El hecho ocurrió mientras la víctima se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas en su vivienda, ubicada en el sector Belén, en Cerro Cocobolo, corregimiento de Arnulfo Arias Madrid, en San Miguelito.

 

Panamá- David Enrique Santos (43 años) falleció en el Hospital San Miguel Arcángel luego de haber sido balado en el abdomen, presuntamente, por su propio hijo. El hecho ocurrió mientras la víctima se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas en su vivienda, ubicada en el sector Belén, en Cerro Cocobolo, corregimiento de Arnulfo Arias Madrid, en San Miguelito.

La información preliminar detalla que el sábado, cerca de las 8:00 p.m., varios sujetos —entre los cuales, supuestamente, se encontraba su hijo— bajaron del cerro, cruzaron una quebrada, ingresaron a la residencia y dispararon a Santos en varias ocasiones, impactándolo en el abdomen.

Si bien el hombre se mantenía inicialmente en condición estable, su situación se complicó posteriormente, lo que le causó la muerte.

Cabe destacar que, en el año 2017, Santos fue aprehendido por violencia doméstica, una situación que al parecer persistió y que se investiga como el posible móvil del crimen.


 

 

