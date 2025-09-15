Sucesos - 15/9/25 - 08:49 PM

Histórica condena: 70 años por doble homicidio en Chiriquí

Aunque la sentencia impuesta fue de 70 años, los responsables solo cumplirán 50,

 

Por: Redacción / Crítica -

En lo que se considera una de las condenas más altas en Panamá, el Tribunal de Juicio de Chiriquí sentenció a tres hombres a 70 años de prisión por el doble homicidio del abogado Marvin Lino Lezcano y uno de sus socios, orge Abdiel Quintero, ocurrido en marzo de 2022 en la ciudad de David.

Aunque la sentencia impuesta fue de 70 años, los responsables solo cumplirán 50, ya que la ley panameña establece ese límite como máximo para las penas privativas de libertad.

El autor intelectual del crimen fue condenado a 30 años de cárcel, mientras que otro implicado salió absuelto.

El Ministerio Público calificó esta decisión como un mensaje fuerte a la sociedad, reafirmando que los crímenes por encargo y la violencia no quedarán impunes.

 

Te puede interesar

Hombre muere tras caer de edificio en San Francisco

Hombre muere tras caer de edificio en San Francisco

 Septiembre 16, 2025
Joven es acribillado por sicarios frente a iglesia en Pedregal

Joven es acribillado por sicarios frente a iglesia en Pedregal

 Septiembre 16, 2025
Se entrega otro implicado en brutal homicidio de pariteña

Se entrega otro implicado en brutal homicidio de pariteña

 Septiembre 16, 2025
Teniente fallece de manera intempestiva en la sede de la policía

Teniente fallece de manera intempestiva en la sede de la policía

 Septiembre 16, 2025
Impunidad y tecnología obsoleta: La receta perfecta para que el homicidio crezca en Panamá

Impunidad y tecnología obsoleta: La receta perfecta para que el homicidio crezca en Panamá

 Septiembre 16, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Muere hijo del magistrado Cecilio Cedalise

Muere hijo del magistrado Cecilio Cedalise
Hallan sin vida a dos jóvenes en una vivienda en Colón

Hallan sin vida a dos jóvenes en una vivienda en Colón
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Alarma en Veraguas tras pelea con arma blanca en colegio

Alarma en Veraguas tras pelea con arma blanca en colegio
Acribillan a taxista en la 24 de Diciembre

Acribillan a taxista en la 24 de Diciembre