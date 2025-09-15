Histórica condena: 70 años por doble homicidio en Chiriquí

En lo que se considera una de las condenas más altas en Panamá, el Tribunal de Juicio de Chiriquí sentenció a tres hombres a 70 años de prisión por el doble homicidio del abogado Marvin Lino Lezcano y uno de sus socios, orge Abdiel Quintero, ocurrido en marzo de 2022 en la ciudad de David.

Aunque la sentencia impuesta fue de 70 años, los responsables solo cumplirán 50, ya que la ley panameña establece ese límite como máximo para las penas privativas de libertad.

El autor intelectual del crimen fue condenado a 30 años de cárcel, mientras que otro implicado salió absuelto.

El Ministerio Público calificó esta decisión como un mensaje fuerte a la sociedad, reafirmando que los crímenes por encargo y la violencia no quedarán impunes.