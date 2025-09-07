Hombre cae tras ráfaga de disparos en Colón

Un hombre perdió la vida la mañana de este domingo tras recibir múltiples disparos en la calle 3 Balboa, del sector de Barrio Norte, en la ciudad de Colón.

De acuerdo con testigos, varios sujetos armados llegaron hasta un edificio multifamiliar y, sin mediar palabras, abrieron fuego contra la víctima, dejándola malherida.

Sus familiares lo trasladaron de urgencia al hospital Manuel Amador Guerrero, donde falleció minutos después.

La Policía Nacional acordonó la escena del crimen e inició las investigaciones para dar con los responsables, aunque hasta ahora no se han reportado capturas.

Este nuevo hecho de violencia aumenta la preocupación de los colonenses, ya que los homicidios por presuntos ajustes de cuentas y rivalidades entre bandas mantienen en vilo al distrito.