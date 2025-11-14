Sucesos - 14/11/25 - 09:19 PM

Hombre chocó contra un árbol y se murió. Ocurrió en Sorá

Dentro del carro estaba el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 38 años.

 

Por: Redacción / Crítica -

Un accidente de tránsito cobró la vida de un hombre en la carretera que conduce hacia Sorá, en Panamá Oeste.

Unidades de la Estación de Chame del Cuerpo de Bomberos de Panamá llegaron al punto después del llamado de emergencia. Al llegar, los camisas rojas encontraron un Kia Picanto que había chocado contra un objeto fijo.

Personal del Servicio de Urgencias Médicas de Panamá (SUME 911) confirmó que el conductor ya no tenía signos vitales cuando intentaron brindarle atención prehospitalaria.

Unidades de la Policía Nacional y del Ministerio Público acudieron luego para realizar las diligencias del levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones que permitan esclarecer qué fue lo que pasó en esa carretera.

