Hombre furioso arremete a machetazos contra una anciana y un joven

Una adulta mayor y un joven resultaron heridos con arma blanca (machete), la mañana de este jueves, cuando se vieron involucrados en una riña familiar.

Todo inició a las 9:50 a.m., cuando se reportó un incidente de violencia en una vivienda de la comunidad de Valle Verde, sector B, ubicado en el corregimiento de Cristóbal.

Un hombre llegó a una vivienda donde se encontraba su compañera sentimental, de nombre Soledad Sánchez y empieza la discusión, e intentó agredirla con un machete.

Lo que provocó que la adulta mayor que fue identificada como Modesta Hernández de 62 años de edad y el joven Yoel Sánchez de 19 años de edad, intervinieran en la discusión.

Lo que provocó que el hombre que tenía en un machete en sus manos, arremetiera contra ambos.

El joven recibió heridas en la cabeza y en ambos brazos mientra la adulta mayor recibió la herida en la parte superior de la cabeza.

Luego del ataque el sujeto salió huyendo entre la maleza, sin rumbo conocido.

Mientras los heridos fueron trasladados a la sala de urgencias del Complejo hospitalario Dr Manuel Amador, donde fueron admitidos.

Se informa en la tarde del jueves, que ambos se mantienen delicados de salud por las heridas recibidas.

Se pudo conocer que los mismos llevan 7 años de relación y tienen 3 hijos en común

El agresor tenía varios días que no venía al inmueble.

En tanto, Abel Martínez, padre del agresor relató que él no está de acuerdo, con ningún tipo de violencia.

Dijo que su hijo llegó a su casa, y estaba tranquilo, pero después se fue para la casa de la mujer, para ver a su hija, debido a que desde el lunes, él se había ido de la casa de la compañera sentimental.

Y luego escuchó los gritos de su yerna, pidiendo auxilio.

En el área, se informó que esta no es la primera vez, que esta persona agredía a la mujer.