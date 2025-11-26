Sucesos - 26/11/25 - 09:45 AM

Hombre hiere a mujer a tiros en el sector de "El Bambú"; quedó detenido

El hecho ocurrió el 10 de marzo de 2025 en el corregimiento de Barrio Sur, específicamente en la calle 14 y 15 Avenida Bolívar, sector conocido como “El Bambú”, donde la mujer resultó herida con arma de fuego.

 

Por: Diómedes Sánchez / Crítica -

Panamá- Por cometer el delito de homicidio doloso agravado en grado de tentativa en contra de una mujer, a quien hirió con un arma de fuego, un sujeto de 29 años fue llevado ante un juez del Sistema Penal Acusatorio (SPA).

El hecho ocurrió el 10 de marzo de 2025 en el corregimiento de Barrio Sur, específicamente en la calle 14 y 15 Avenida Bolívar, sector conocido como “El Bambú”, donde la mujer resultó herida con arma de fuego. Se presume que el individuo llegó a esta área de la ciudad de Colón y presuntamente procedió a disparar, lesionando a la víctima, lo cual forma parte de la investigación judicial en curso.

El imputado fue aprehendido el pasado 21 de noviembre al ser requerido por el delito contra la vida e integridad personal. Durante la audiencia, la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala solicitó al Juzgado de Garantías la legalización de la aprehensión y la formulación de la imputación en su contra, peticiones que fueron admitidas. En dicha audiencia se le decretó la medida cautelar de detención provisional.

